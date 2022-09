Wer hat das heißeste Eisen im Feuer?

Es ist ein Spiel mit enormer Hitze: Durch pure Muskelkraft, Feingefühl und Geduld sollen unscheinbar wirkende Eisenstangen in Kunst verwandelt werden. HK-Mitarbeiterin Sonja Töbing hat einen Selbstversuch im Schmieden in der Kulturwerkstatt Hiddenhausen gewagt.

Schmieden in der Kulturwerkstatt Hiddenhausen – ein Selbstversuch

„Na, bereit?“, fragt mich Kirsten Brauns, dann überreicht sie mir die schwere Lederschürze und die Plastik-Schutzbrille, die mich an den einst so verhassten Chemie-Unterricht erinnert. Aber Eitelkeit ist beim Schmieden fehl am Platze – Sicherheit geht vor.