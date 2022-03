Hiddenhausen

Putzmunter und quirlig – das sind die beiden Meerschweinchen Max und Moritz. Nachdem ihre vorherigen Besitzer sie Anfang Januar bei klirrender Kälte in Eilshausen ausgesetzt hatten, wurden sie von Gisela Meyerdrees vom Verein Tiere in Not OWL liebevoll aufgepäppelt und versorgt.

Von Sonja Töbing