Willkommen in der „Schweicheln Rock City“

Mehr als 1500 Besucher strömten im vergangenen Jahr auf die riesige Festival-Wiese. „Das war ein Riesenerfolg, das hat uns richtig motiviert“, sagt Felix Neef vom „Schweicheln Rock City“-Organisationsteam. Auf mindestens ebenso viele begeisterte Musik-Fans hoffen er und seine Mitstreiter am Samstag, 27. August, ab 16.30 Uhr auf dem Festplatz Am Kartel.

Heimische Bands spielen am Samstag, 27. August, auf zwei Bühnen in Hiddenhausen

Und da es dieses Mal keinerlei Kontrollen oder Beschränkungen gibt, stehen die Chancen mehr als gut, den Rekord zu toppen. „Allerdings macht uns das Hoeker-Fest in Herford Konkurrenz, aber unsere treuen Anhänger kommen sicherlich trotzdem“, betont Jan Bergmann.

Auf zwei Bühnen präsentieren sich am Samstag unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler aus der gesamten Region. Eröffnet wird die „Schweicheln Rock City“ traditionell vom Tanztheater Martina Gladys. Die Elevinnen proben schon seit Wochen fleißig für ihren großen Auftritt und werden das Publikum in die Welt des klassischen Balletts entführen.

Das Tanztheater Martina Gladys eröffnet das Festival mit verschiedenen Tanzdarbietungen. Das Tanztheater Martina Gladys eröffnet das Festival mit verschiedenen Tanzdarbietungen. Foto: Sonja Töbing

Als erster Musiker ist Tom Ash am Start. Der Lübbecker Künstler beherrscht seine Gitarre blind, seine selbstkomponierten Stücke kommen bei den Zuhörern stets gut an. Ebenfalls mit dabei am späten Nachmittag ist Songslam-Gewinnerin Zara Akopyan, für die das Schweichelner Festival eine absolute Premiere darstellt. Sie stellt die Songs ihrer neuesten Veröffentlichung „in retrospect“ vor. Längst Teil des musikalischen Inventars ist Moe, der zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seiner kompletten Band auf einem Festival zu hören ist.

Auftritt von „Driftwood" größte Überraschung

Sobald die Sonne untergeht am Hiddenhausener Himmel, wird es deutlich lauter. Die beiden Bands Secret Mayhem und Meta Resonance der Herforder Musikschule sorgen für die ersten härteren Beats. Sanfter kommen die deutschsprachigen Indiebands „Lunauten“ und „Muster“ daher, es folgen „Amber“ und „the name abides“.

Die wohl größte Überraschung des Abends ist der Auftritt von „Driftwood“. Die einst in Oetinghausen gegründete Metalcore-Band hatte sich im Jahr 2019 aufgelöst, jetzt sind sie wieder vereint und wollen es „so richtig krachen lassen“.

Als vorletzte Band des Abends betreten die Musiker von Symbrid die Bühne. Erst kürzlich heizten sie beim Umsonst & Draußen-Festival in Veltheim dem Publikum ein. Das Finale wird dann von der Band Wokfries mit Frontfrau „Vox“ bestritten. Kurzum: Für jeden Musikgeschmack wird das Passende geboten.

Ein Festival-Platz so groß wie ein Fußballfeld – hier werden am Samstag die beiden Bühnen und die verschiedenen Buden stehen. Ein Festival-Platz so groß wie ein Fußballfeld – hier werden am Samstag die beiden Bühnen und die verschiedenen Buden stehen. Foto: sonja Töbing

„Seit 2004 hat sich unser Festival immer weiterentwickelt, vom reinen Musikfestival zu einem Fest für alle Bürgerinnen und Bürger in Schweicheln und Umgebung“, so Jan Bergmann. Mittlerweile würden viele Familien mit Kindern kommen, und so sind auch Spielmobil und Hüpfburg längst zum unverzichtbaren Inventar der „Schweicheln Rock City“ geworden.

Der Eintritt zum Festival ist frei

Bis 1 Uhr nachts wird am Samstag in Schweicheln gefeiert, zu essen und zu trinken gibt es reichlich. Ob Bratwurst und Pommes, Falafel oder Crêpes, ob Wasser, Cola oder Flaschenbier – das kulinarische Angebot kann sich mehr als sehen lassen. Und das Beste: Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Einem unvergesslichen Musik-Festival steht also nichts mehr im Weg.

Ein Anliegen hat Felix Neef jedoch noch: „Wir würden uns sehr über ehrenamtliche Helfer am Samstag, vor allem jedoch am Sonntag ab 9.30 Uhr freuen, die uns beim Auf- und Abbau unterstützen.“ Wer Lust, Zeit und Interesse habe, könne sich einfach auf dem Festival-Gelände melden.