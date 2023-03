Wohnungen suchen und tauschen in Hiddenhausen

Die Gemeinde Hiddenhausen bietet auf ihrer Internetseite ein neues Angebot an. Dort können Wohnungen zum Tausch angeboten werden.

Die persönlichen Ansprüche an den Wohnraum ändern sich im Lauf des Lebens und mit den familiären Gegebenheiten. Während in manchen Fällen die derzeitige Wohnung zu groß wird, ist in anderen Fällen eine größere Wohnung sinnvoll.

Auf der gemeindeeigenen Internetseite können ab sofort Wohnungsangebote und Wohnungsgesuche eingestellt werden. Diese werden dann anonym und ohne Adressangabe der Wohnung in einer Wohnungstauschbörse veröffentlicht, teilt die Gemeinde mit.

Und zwar maximal bis zu zwölf Monate. Interessentinnen und Interessenten können bei geeigneten Angeboten und Gesuchen die Initiative ergreifen und über die Gemeindeverwaltung einen Tauschversuch starten.

Dabei stellt die Gemeinde Hiddenhausen lediglich den Kontakt her und checkt in regelmäßigen Abständen, ob die Angebote und Gesuche noch aktuell sind. Sie übernimmt aber keine Mittler- oder Maklerfunktion.

Idee aus Antrag der Grünen

Bürgermeister Andreas Hüffmann zu der neuen Plattform: „Auch in Hiddenhausen ist Wohnraum natürlich knapp. Mit ihr möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass vorhandener Wohnraum optimal genutzt wird. Dafür stellen wir gerne den Platz auf unserer Website zur Verfügung und setzen darauf, dass dieser neue Service auf großes Interesse stößt.“

Die Idee zu einer Wohnungstauschbörse basiert auf einem Antrag von Bündnis90/Die Grünen. Erreichbar ist die neue Wohnungstauschbörse auf der Website www.hiddenhausen.de unter dem Stichwort „Wohnungstauschbörse“