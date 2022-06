Zum Start ein „Entschleunigungskonzert“

Mit einem „Entschleunigungskonzert“ startet an diesem Donnerstag, 30. Juni, der Eilshauser Musiksommer. Zu Gast in der evangelischen Kirche Eilshausen ist ab 19.30 Uhr Peter Reimer, der sich auch „Der Mann auf der Bank“ nennt.

Sein Programm besteht aus musikalischem Seelenbalsam und inspirierende Ansichten. Mit seinen „Entschleunigungskonzerten“ will der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist, Komponist und Autor einen Gegenpol zum stetig hektischer werdenden Alltag in unserer Gesellschaft schaffen.

Peter Reimer setzt mit seiner Performance an Gitarre und Looper, einem fußgesteuerten Mehrspurrecorder, ganz eigenständige Akzente in der deutschen Gitarrenwelt. Die so noch nicht gehörten Klanglandschaften erinnern klanglich eher an ein kleines Kammerorchester als an einen Solisten. Er vereint klassische und moderne Spieltechniken mit Leichtigkeit. Als Komponist sucht Peter Reimer stets nach den einfachen und schönen Melodien und Motiven und bewegt sich zwischen Folk-, World- und Minimal Music.

Seine inspirierenden Inputs schreibt und sammelt Peter Reimer bereits seit einigen Jahren. Das Programm wird stetig erweitert und besteht aus kleinen Geschichten, zum Teil aus dem eigenen Alltag, aus Begegnungen mit Menschen und dem Austausch mit Freunden, Fabeln, Beobachtungen, Begegnungen, Gelesenem.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.