Zwei Tage volles Haus beim Weihnachtsmarkt in Eilshausen

Hiddenhausen

Bei der 20. Auflage des Eilshauser Weihnachtsmarktes sind am Wochenende auf dem Dorfplatz an der Erdbrügge alle auf ihre Kosten gekommen. Sprach das Programm am Freitag in der Hauptsache die Erwachsenen an, so standen am Samstag die Kinder im Mittelpunkt.

Von Stefan Wolff