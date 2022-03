Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Hiddenhausen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 8.40 Uhr auf der Bünder Straße. Die Bielefelderin fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Herford, als sie an der Kreuzung Bünder Straße / Maschstraße / Kirchlengerner Straße an der Ampel halten musste.

Vor ihr befand sich ein 46-jähriger Löhner, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung unterwegs war. Obwohl die Ampel weiter Rot zeigte, beschleunigte die 23-Jährige ihr Fahrzeug und fuhr auf den vor ihr haltenden Skoda auf, so die Polizei.

Durch den starken Aufprall verletzten sich beide Fahrzeugführer und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschadens auf insgesamt 4000 Euro.