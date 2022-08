Hiddenhauser (18) tritt auf Busfahrer ein: Jugendstrafe

Prozess vor dem Jugendschöffengericht in Herford

Hiddenhausen

Erst vier Wochen zuvor hat er seinen 450-Euro-Job angetreten. Täglich fährt der heute 59 Jahre alte Bünder mit einem Kleinbus Schüler/innen zur Eickhofschule und nachmittags wieder nach Hause. Am letzten Novembertag 2021 bringt ihn das nach eigenen Angaben allerdings in Lebensgefahr, wie der Frührentner vor Gericht schildert. Ein 18-Jähriger greift ihn an, tritt ihm mehrmals gegen den Kopf.

Von Bernd Bexte