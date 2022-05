Hiddenhauser Harry Laffontien ist Superstar

Für das Geld hat er auch schon Pläne, gerne würde er seiner Familie eine Wohnung kaufen, um neben dem Wohnwagen einen festen Wohnsitz zu haven.

Doch einmal von Anfang an: Gianni, der jüngere der Brüder durfte die Show am Samstagabend mit seinem Staffel-Highlight „It‘s Not unusual“ von Tom Jones eröffnen und lieferte ab. Nach ein wenig Kritik, die er eine Woche vorher hatte einstecken müssen, lobte Florian Silbereisen ihn dieses Mal in den höchsten Tönen: „Du konntest das Vertrauen, das in dich gesteckt wurde, zurück geben. Du bist wieder voll im Rennen“ erklärte er und auch Ilse de Lange war hin und weg: „Das ist Gianni 2.0, ich liebe es einfach“, rief sie begeistert. Besonders beeindruckt war Toby Gad unterdessen von Giannis kleinem Mikrofon-Dreher, bei dem er dieses mitten im Song lässig herumwirbeln ließ. „Du bist wie ein Fels in der Brandung, schön dich wieder in Topform zu sehen“, freute auch er sich. Und selbst Joachim Llambi konnte im Finale nur lobende Worte finden und bescheinigte dem 17-Jährigen einen „sensationellen Einstieg“.

Harry lässt Studio toben

Sein älterer Bruder Harry musste zu diesem Zeitpunkt noch auf seinen Auftritt warten, war aber schließlich der vierte Kandidat, der an diesem Abend performen durfte. Mit seinem Casting-Song „Higher and Higher“ brachte er das Studio dann regelrecht zum Toben und auch die Jury hielt es nicht mehr auf den Stühlen. Entsprechend grandios fiel auch das Jury-Urteil für ihn aus. „Du lieferst jede Woche wie ein Brett. Deine Leistung ist 'Higher and Higher', du fliegst davon. Wenn das so weiter geht, wirst du in den kommenden Wochen für den Zirkus keine Zeit haben“, prophezeite Florian Silbereisen schon zu diesem Zeitpunkt und entschuldigte sich sicherheitshalber schon einmal bei Familie Laffontien dafür, dass sie künftig möglicherweise auf Harry verzichten muss.

Gianni Laffontien schied in der ersten Entscheidungsrunde der finalen Live-Show von DSDS aus. Foto: www.imago-images.de

Joachim Llambi wollte ihm dann sogar die Punkte seiner kompletten Let‘s Dance-Punkte-Kellen geben und Toby Gad war sogar von der ganzen Familie völlig begeistert. „Ich liebe diese Familie“ erklärte er während Ilse DeLange „einfach nur genießen“ konnte.

Gianni gibt den Elvis

Wer jedoch gedacht hatte, dass mehr Lob nicht mehr möglich sein würde, rechnete nicht mit dem anschließenden Auftritt von Gianni mit dem Song „Burning Love“ von Elvis Presley, bei dem sich Harry kurzerhand ans Schlagzeug setzte und seinen Bruder begleitete. Nicht weniger beeindrucken konnte Gianni selber, der von Llambi anschließen als „Rohdiamant“ bezeichnet wurde, der „super abgeliefert“ hatte. Toby Gad sah Giannis Stimme sogar im Radio und war beeindruckt, wie er mit 17 Jahren so eine Leistung hatte bringen können. Denn der Finalist hatte nicht nur stimmlich begeistern können, auch seine Performance inklusive Salto begeisterte Jury und Publikum. Florian Silbereisen betitelte ihn da sogar als Gianni Presley und konnte sich eine musikalische Zukunft beider Brüder bestens vorstellen.

Silbereisen weint

Harry schaffte es anschließend mit seinem Lieblingssong „If You Don’t Know Me By Now“ von Simply Red sogar, Florian Silbereisen zum Weinen zu bringen. „Du bist der erste Mann, der mich zum Weinen gebracht hat. Mir fällt hierzulande kein Sänger ein, der das so weg schmettert. Da müssen sich die ganz Großen warm anziehen. Sensationell“, brachte er ausschließlich lobende Worte heraus. Dass es ein „Weltklasse“-Auftritt war fand auch Gad und DeLange war völlig sprachlos und erklärte: „Da steht einfach ein Superstar“!

Zuschauer entscheiden

Dass er schließlich in die letzte Runde gewählt wurde, war da kaum verwunderlich auch, wenn die Entscheidung komplett in den Händen der Zuschauer daheim lag. Die aber schien er so überzeugt zu haben, dass er schlussendlich seinen eigenen Song „Someone to you“, geschrieben von Toby Gad, präsentieren und gegen Amber van den Elzen antreten durfte.

Und auch dieser letzte Auftritt des Abends begeisterte alle. Nicht umsonst wusste DeLange auch gar nicht mehr, was sie noch sagen sollte und rief nur begeistert aus: „Du bist eine Bombe“. Llambi bescheinigte ihm unterdessen absolut authentisch zu sein und Silbereisen betonte, dass es so oder so egal sei, was Harry singe, aus seinem Mund klinge alles gut.

Erster eigener Song

Das schien am Ende auch das Publikum so zu sehen, denn Harry Laffontien, der junge Artist aus Hiddenhausen, wurde Superstar 2022. Traurig sein müssen aber auch die Fans von Gianni nicht. Auch seine eigene Version des Toby Gad Songs „Someone to you“ ist auf den bekannten Streaming-Plattformen zu finden.