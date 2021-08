Hiddenhauser nach Raubüberfall angeklagt

Wie berichtet, hatte ein Spezialeinsatzkommando im vergangenen Oktober die Wohnung des damals 31 Jahre alten Syrers an der Bünder Straße gestürmt. Die Polizisten trafen ihn in dem Mehrfamilienhaus zwar nicht an. Er stellte sich aber kurz darauf bei der Polizei in Bielefeld und kam in Untersuchungshaft. Nach einem richterlichen Geständnis kam er wieder auf freien Fuß. Der Mann ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte vorbestraft.

