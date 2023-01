Herforder Innenstadtverein will Ideen des Lichtkonzepts umsetzen

Herford

Erst seit wenigen Wochen ist Mathias Polster Vorsitzender des Innenstadtvereins „inHerford“. Jetzt will der bekannte Herforder Stadtführer ein größeres Projekt starten, das Baudenkmäler wortwörtlich ins rechte Licht setzen soll. Polster will einen Plan wieder aufleben lassen, der seit fast sieben Jahren in Schubladen des Rathauses schlummert.

Von Ralf Meistes