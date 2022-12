Herford

Zum 80. Geburtstag sollte für Horst „Hoschel“ Laffontien eigentlich ein Pilgerstein in der Nähe der Radewiger Brücke in den Boden gelegt werden. Doch der Untergrund war tief gefroren, also musste der Handwerker unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Von Ralf Meistes