Huchzener Straße ab Montag gesperrt

Kirchlengern/Löhne

Ab diesem Montag, 2. Mai, lässt Straßen NRW die Huchzener Straße (L 774) erneuern. Die Baustelle beginnt an der Kreuzung mit der Rehmerloher Straße in Kirchlengern, geht über Klein Huchzen und endet nach etwa 2,1 Kilometern an der Kreuzung mit der Lübbecker Straße in Löhne-Halstern.