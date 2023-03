ICE-Trasse: Bahn sagt Dialog ab

„Viele Mitglieder hatten sich für den nächsten Termin die Teilnahme eines Vertreters oder einer Vertreterin des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gewünscht. Da dies am 8. März terminlich nicht möglich ist, werden wir schnellstmöglich einen neuen Termin suchen“, teilte ei­ne Bahnsprecherin am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung mit. Zuletzt war es zwischen der DB Netz AG sowie den Bürgerinitiativen und Umweltverbänden in OWL zu Spannungen gekommen. Der Grund ist die Vorfestlegung der Bahn auf sechs Verläufe, die 31 Minuten Fahrtzeit garantieren.

