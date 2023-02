ICE-Trasse: Bahn und Politik können in Vlotho nicht punkten

Der Austausch zwischen Planern und Betroffenen über den nicht unwahrscheinlichen Neubau einer ICE-Trasse durch Teile Ostwestfalen-Lippes ist zuletzt eskaliert. Landräte, Bürgermeister, Initiativen und Umweltschutzverbände haben das sogenannte Dialogplenum mit der Deutschen Bahn verlassen – aus Protest gegen die Vorfestlegung auf eine Fahrzeit von 31 Minuten zwischen Bielefeld und Hannover. Eine Veranstaltung in Vlotho sollte die Gemüter beruhigen. Hat das geklappt?

DB Netz AG und Bundesverkehrsministerium schicken Spitzenpersonal in Debatte

In Vlotho haben (von links) Ingrid Felipe (DB Netz AG), Kerstin Haarmann (Verkehrsclub Deutschland), Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken (SPD), Michelle Niemeyer (SPD-Fraktion Kreistag Herford) und Michael Theurer (FDP, zugeschaltet), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, über den Neubau einer ICE-Trasse diskutiert.

Droht der Region womöglich ein Stuttgart-21-Szenario, oder kann der Dialogfaden wieder aufgenommen werden? Bei der WDR-5-Radiosendung „Stadtgespräch“ haben sich am Donnerstagabend in Vlotho erstmals der zuständige Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium und die Vorständin für Infrastrukturplanung der DB Netz AG den Einwohnern einer von der geplanten Tempo-300-Strecke betroffenen Kommune in OWL gestellt.