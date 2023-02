ICE-Trasse: "Eine Situation ohne Betroffene gibt es nicht"

Welche Möglichkeiten haben Sie als SPD-Bundestagsabgeordnete, Einfluss auf die Entscheidung über eine schnellere ICE-Verbindung von Bielefeld nach Hannover zu nehmen?

Stefan Schwartze: Seit 2010 begleite ich das Thema, und seitdem gibt es unterschiedliche Diskussionen. Damals war der Ist-Stand, an der Bestandstrasse zwischen Minden und Hannover zwei neue Gleise zu bauen und damit die Lücke zu schließen. Es wäre sehr klug gewesen, das umzusetzen, um viele Lkw von der A2 zu bekommen. Leider hat das nicht funktioniert. Danach konnten wir die Südbahn-Variante, die massive Folgen für die Innenstädte von Löhne und Bad Oeynhausen gehabt hätte, mit Petitionen verhindern. Überhaupt ist es uns über die Jahre gut gelungen, die Region zusammenzuführen, Widerstand zu organisieren und als Einheit nach außen aufzutreten. Den Knopf, mit der ein Abgeordneter das ganze Projekt stoppen kann, den gibt es leider nicht. Wir hinterfragen immer wieder die Grundlagen dieser Planung: Müssen diese 31 Minuten wie in Stein gemeißelt stehen? In dem Planungsverfahren wollen wir vorgelegt bekommen, worauf diese 31 Minuten beruhen und was passiert, wenn man die Ankunftszeit am Knotenpunkt Hannover dreht. Also wenn die ICE nicht zur vollen und halben Stunde ankommen, sondern zu jeder Viertel- und Dreiviertel-Stunde. Das würde uns im Bereich zwischen Köln und Hannover wesentlich mehr Zeit geben. Darauf bekomme ich seit zweieinhalb Jahren weder von der Deutschen Bahn noch vom Bundes-­ verkehrsministeri­um eine Antwort. Ohne diese Antwort kann der Planungsdialog nicht weitergehen und nicht funktionieren.

Achim Post: Es ist in der Politik nicht so, dass etwas automatisch nicht kommt, nur weil es einige Abgeordnete nicht wollen. Umso mehr muss man sich politisch ins Zeug legen und kämpfen, wenn einem ein Punkt wirklich wichtig ist. Und das heißt für mich zum Beispiel: dass zwei Strecken geprüft werden sollen, nämlich Ausbau und Neubau, und dass das so im Bundesverkehrswegeplan steht, darauf bestehe ich. Denn in der Sitzung, in der das beschlossen wurde, war ich dabei. Die Prüfung zweier Strecken war im Entwurf des Ministeriums zuerst nicht enthalten – jetzt aber sehr wohl. Und auch als Region, die wirtschaftlich stark und selbstbewusst ist, dürfen wir uns nicht irgendetwas vorsetzen lassen. Wenn der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Stefan Schwartze und mich sah, dachte er sofort, da sind wieder die mit ihrer Trasse. Genauso wollen wir auf Volker Wissing auch einwirken. Es gibt keine Erfolgsgarantie, aber die Pflicht, alles zu versuchen, was möglich ist, damit am Ende eine vernünftige Lösung steht – für unsere Region und die Modernisierung der Schieneninfrastruktur in unserem Land.

