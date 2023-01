Angst vor der ICE-Trasse durch Elverdissen

Die direkten Anwohner André Janssen sowie Bianca und Werner Eickmann (mit Hündin Buffy) stehen auf dem Acker am Kottenbrink in Elverdissen, durch den die Trasse - symbolisiert durch rote Warndreiecke - verlaufen könnte. Am Samstag werden sie sich an einer Protestaktion beteiligen.

Foto: Moritz Winde