ICE-Trasse durch OWL: Verkehrsminister sieht keine Vorfestlegung

Die heimischen Bundestagsabgeordneten, die sich gegen den Neubau einer ICE-Trasse von Bielefeld nach Hannover aussprechen und das Bundesverkehrsministeri­um in der Sache stärker in die Verantwortung nehmen wollen, lassen ihren Worten Taten folgen.

In Berlin haben am Dienstag einige der Parlamentarier von SPD, FDP und CDU ein Schreiben betroffener Landwirte aus Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) übergeben. In dem Brief des WLV-Bezirksverbands OWL und des Landvolks Weserbergland, adressiert an alle 736 Bundestagsabgeordneten, machen die Landwirte ihre Bedenken deutlich.