„Ich dachte erst, es sei ein Erdbeben“

Seit elf Jahren, anfangs war er noch minderjährig, lebt der alleinstehende Marokkaner in der städtischen Unterkunft an der Poststraße in Spenge. Das lässt er zumindest über einen Dolmetscher ausrichten. Am 20. Juli vergangenen Jahres soll der damals 27-Jährige mit einem Hammer und zwei Messern einen Mitbewohner schwer verletzt haben. Alles offenbar nur wegen lauter Musik.

Das Opfer, ein 37 Jahre alter, mittlerweile in Herford lebender Ägypter, wird aufgrund von Narben in Gesicht und am Oberkörper wohl zeitlebens an den nachmittäglichen Angriff erinnert werden. Der Marokkaner steht wegen versuchten Totschlags seit Mittwoch vor dem Schwurgericht am Landgericht Bielefeld. Er sitzt bereits seit knapp einem halben Jahr in der JVA Brackwede in U-Haft.