Herford

Die Bilder von den offenen Wunden seiner Mutter am Bauch sowie am Steißbein, hat Bruno Obens auf seinem Smartphone gespeichert. Inge Obens ist am 4. November vergangenen Jahres im Alter von 90 Jahren gestorben. „Sie war todkrank, keine Frage. Was meine Mutter in ihren letzten Tagen aber erleiden musste, ist unmenschlich. Und das kreide ich der medizinischen Versorgung im Mathilden-Hospital an“, sagt der Herforder.