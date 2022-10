Familiendrama vor Gericht: „Ich habe Angst vor meinem Sohn“

Vor der Schwurkammer in Saal 2 des Landgerichts Bielefeld wird seit Montag ein erschütterndes Familiendrama aufgerollt. Am 23. November vergangenen Jahres soll der junge Mann in seiner Wohnung an der Lessingstraße in Tötungsabsicht mit einem Taschenmesser (Klingenlänge sieben Zentimeter) mindestens dreimal auf seinen Vater eingestochen haben. Dieser konnte blutüberströmt auf die Straße fliehen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar