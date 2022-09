„Ich halte das für schizophren“

Herford

In die Leere soll Leben zurückkehren: Nachdem mit H&M und Saturn zuletzt zwei große Kundenmagneten die Innenstadt verlassen haben, sind neue Ideen gefragt - letztlich auch für den Rückbau. So wird künftig die Umwandlung von Leerständen in Nebenlagen zu Wohnungen gefördert. Programme schön und gut, meint hingegen Ferdinand Klingenthal. Ihn treibt ein ganz anderes Problem um.

Von Bernd Bexte