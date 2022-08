Fundsachenversteigerung beim Hoeker-Fest: „Ich packe noch 'ne Klobürste obendrauf“

Ob es die Gluthitze oder die vergleichweise wenigen Fundsachen waren: Zur traditionellen Versteigerung hielt sich der Andrang in Grenzen. Ganz sicher spielte aber auch der Termin, Freitag um 14 Uhr, eine Rolle. Wen zieht es um diese Zeit schon in die Innenstadt beziehungsweise wer kann dann schon?

Um wieder mehr Schwung in die Sache zu bringen, sollten die Hoeker-Fest-Macher den an sich ja launigen Bieter-Wettkampf in den frühen Abend legen. Es gebe tatsächlich entsprechende Überlegungen, sagte Lars Sundermann von der Stadtmarketing-Agentur. Näheres soll am Sonntag bei der Abschlussbilanz bekannt gegeben werden.