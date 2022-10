Ideen für Herforder Rathausplatz gesucht

Der Herforder Rathausplatz soll bekanntlich umgestaltet werden. Dazu werden am kommenden Donnerstag und Freitag in der Markthalle erste Ideen und Vorschläge erarbeitet. Alle Bürgerinnen und Bürger können ihre Vorstellungen einbringen.

Einladung zum Workshop in der Markthalle

Der Rathausplatz in Herford wird weitgehend als Parkplatz genutzt. Das könnte sich bald ändern.

Der Rathausplatz und der Münsterkirchplatz gehören mit der Markthalle, der Münsterkirche, der Wolderus-Kapelle und der benachbarten Volkshochschule zu den meistfrequentierten und prominentesten Bereichen der Herforder Innenstadt. Zudem ist dort der Neubau des „Archäologischen Fensters“ (AFaM) zur Präsentation archäologischer Grabungen kurz vor der Umsetzung. Er wird die umliegenden Bereiche zusätzlich prägen.

Deshalb möchte die Stadt Herford „die Nutzungen, Funktionen, die Barrierefreiheit und die Ausstattung auf dem Platz neu konzipieren und, wo erforderlich, neu gestalten“ heißt es in einer Mitteilung.

Im Fokus stehe dabei die Frage, ob der Platz auch künftig überwiegend als Parkplatz genutzt werden soll.

In den Workshops am Donnerstag und Freitag soll ein Nutzungskonzept mit Beteiligung zentraler Akteure vor Ort sowie der Öffentlichkeit erarbeitet werden. „Dabei werden Planungsbüros die Ideen und Vorstellungen am ersten Tag sammeln und am zweiten Tag erste Konzepte erarbeiten und vorstellen.“

Eingeladen sind die drei Planungsbüros Kortemeier & Brokmann (Herford), die Planergruppe GmbH Oberhausen (Essen) und die TGP Landschaftsarchitekten (Lübeck). Es solle geklärt werden, welche konkreten Anforderungen an die Stadtgestaltung bestehen und welche (Nutzungs-)Konflikte es gibt.

Präsentation am Freitag

Am Donnerstag werden die Planer von 15 bis 17.30 Uhr die verschiedenen Ort rund um den Rathausplatz besichtigen (Marktfläche, Rathaus, AFaM-Gelände, Münsterkirche, Markthalle). Am Freitag werden die Planungsbüros in den Vormittagsstunden erste Ideen erarbeiten und darstellen.

Am Nachmittag werden diese der Öffentlichkeit und einerJury in der Markthalle und gleichzeitig per Live-Stream vorgestellt. Unter der Adresse: www.herford.de/rathausplatz können alle Interessierte diese Präsentation online mitverfolgen.

Die Herforderinnen und Herforder sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Ideen und Fragen in diesen Prozess am Freitag, 28. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr einzubringen und um 14 Uhr im Veranstaltungsraum der Markthalle die ersten Vorschläge kennenzulernen und darüber zu diskutieren. Um eine Anmeldung per Email wird gebeten unter: [email protected]

Im Anschluss an das Werkstattverfahren haben die Büros bis Ende Januar Zeit, ihre Ideen auszuarbeiten. Die Konzepte werden dann Ende Februar einer Jury zur Entscheidung vorgelegt. Nach politischem Beschluss über die Planung soll für diese im Herbst 2023 ein Fördermittelantrag gestellt werden, heißt es aus dem Rathaus.