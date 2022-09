Im Ernstfall einsatzbereit sein

Während der praktischen Prüfung, die auf dem Gelände der Feuerwache Herford an der Werrestraße stattfand, zeigten die Anwärter, was sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten.

Am Ende zogen Sven Detering, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Vlotho, und Amtskollege Nicholas Jost aus Hiddenhausen ein positives Fazit. „Was ihr gezeigt und geleistet habt, hat mir gefallen“, so Detering. „Macht weiter so!“

Mit der Schiebleiter in den dritten Stock klettern

In den zurückliegenden Wochen absolvierten die Anwärter rund 70 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis. „Ein Schwerpunkt lag auf den Bereichen Retten, Selbstretten und Sichern“, so Lehrgangsleiter Detering. Nun stand der Aufbau der dreiteiligen Schiebleiter am Schlauchturm der Feuerwache Herford auf dem Prüfungsplan. Sie hat eine Länge von 14 Metern und reicht bis zum dritten Obergeschoss.

Je vier Feuerwehrleute stellten sich bei jedem Übungsdurchgang der Aufgabe. Sie sicherten die Stützstangen des 75 Kilogramm schweren Rettungsgerätes und zogen die Leiterteile mit dem Zugseil auseinander. Anschließend kletterten die Anwärter bis ganz nach oben.

„Angst hatten wir nicht“, meinten Melissa Renger (17) vom Löschzug Herford-Mitte und Eric Lenzen (17) vom Löschzug Vlotho-Mitte anschließend. An einer anderen Station führte Thomas Saam (17) aus Hiddenhausen eine Selbstrettungsmaßnahme mit dem Feuerwehr-Haltegurt und der 30 Meter langen Rettungsleine durch. Außerdem demonstrierten die Feuerwehrschüler die Personenrettung über eine vierteilige Steckleiter sowie Sicherungsmaßnahmen, um Abstürze zu verhindern.

Notfallsanitäter unterweist in Erster Hilfe

Die Einsätze der Feuerwehr sind oft mit besonderen Risiken für die Helfer verbunden. Die Gefahren an der Einsatzstelle, die beispielsweise durch Atemgifte, chemische Stoffe, Einsturz oder elektrischen Strom drohen, zählten deshalb zum Unterrichtsstoff. Ein erfahrener Notfallsanitäter übernahm die Unterweisung in Erster Hilfe. Daneben lernten die Teilnehmer aber auch ihre Rechte und Pflichten als Feuerwehrleute kennen. Außerdem stand Psychosoziale Unterstützung (PSU) auf dem Stundenplan. „Das PSU-Team hilft uns, schlimme Unfallbilder zu verarbeiten“, so Lehrgangssprecher Nico Zimmermann (18) von der Feuerwehr Herford.

Stellvertretender Wehrführer Nicholas Jost überzeugte sich von den guten Leistungen der Feuerwehranwärter. Zuvor hatten die Feuerwehrschüler bereits im theoretischen Teil 20 Fragen beantwortet und dabei ebenfalls gute Ergebnisse gezeigt. 2023 folgt der zweite Abschnitt der Grundausbildung, die vier Module mit 160 Unterrichtsstunden umfasst. „Dann kommen wieder viele praktische Übungen auf euch zu“, kündigte Jost an. Die Ausbildungsgemeinschaft der Feuerwehren Herford, Hiddenhausen und Vlotho habe sich im Übrigen bereits seit vielen Jahren bewährt, so Amtskollege Sven Detering.