Durch diese interkommunale Zusammenarbeit will die Stadt Herford unter anderem auch das Geld für Bau und Betrieb einer weiteren Feuerwache im Ortsteil Stedefreund sparen. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan schlägt den Bau einer zusätzlichen Wache vor. Für Bürgermeister Tim Kähler wäre ein Neubau aber Verschwendung von Steuergeldern, wenn alternativ im Einsatzfall Rettungskräfte von der Feuerwache Nord in Bielefeld in kurzer Zeit am Ort des Geschehens sein könnten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar