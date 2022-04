Im Löhner Bahnhof: Fahrkarten nur noch am Automaten

Vor geschlossenen Türen standen in den vergangenen Wochen viele Bahnreisende: Die erst Anfang 2022 eröffnete Reiseagentur in der Bahnhofshalle war nicht besetzt, es blieb nur der Gang zum Automaten.

Fahrkarten gibt es jetzt erstmal wieder nur am Automaten. Florian Herda und Tim Köhler haben die Reiseagentur im Einvernehmen mit der Deutschen Bahn wieder aufgegeben.

Das wird sich vorerst auch nicht ändern. Florian Herda vom Team der Reparaturenstube, das die Reiseagentur eröffnet hatte, hat jetzt in einer E-Mail die endgültige Schließung angekündigt.

„Einvernehmlich mit der Deutschen Bahn“, so Herda, sei diese Entscheidung getroffen worden. Als Begründung nennt er „eine Reihe von wirtschaftlichen und persönlichen Ereignissen“, die ihn und seinen Geschäftspartner Tim Köhler zu dieser Schließung gezwungen hätten.

Zum Thema DB-Schalter sagt Florian Herda: „Von Anfang an gab es technische Schwierigkeiten, der Drucker funktionierte nicht richtig, das Internet war teilweise zu langsam und die Koordination sehr schwierig.“ Der erwartete Ansturm sei in der Startphase sehr hoch gewesen, und „gern haben wir auch beim Sturm unsere Hilfe geleistet“, so Florian Herda.

Dann sei das Interesse aber wieder zurückgegangen. Auch die Reparaturenstube, mit der die beiden Jungunternehmer im vergangenen Jahr an der Straße Im Dall den Weg in die Selbstständigkeit wagten, habe in den vergangenen Monaten gelitten: Aufgrund von Materialmangel und langen Lieferzeiten sei der gewohnte Service nicht aufrechtzuerhalten gewesen.

Aus Löhner Reparaturenstube wird LinkWays

Somit blieben auch die Kunden aus. Weil Tim Köhler sich dafür entschied, wieder in eine Festanstellung zu wechseln, konnten auch die Öffnungszeiten nicht mehr eingehalten werden. So fiel die Entscheidung, das Präsenzgeschäft, das aus der Innenstadt in den Bahnhof gezogen war, ebenfalls zu schließen.

Florian Herda kündigt an, dass die Reparaturenstube, die mittlerweile zur LinkWays UG umfirmiert ist, den Laden zum 1. Mai komplett schließt, aber weiterhin telefonisch erreichbar bleibt. Es können Termine vereinbart werden, die Mitarbeiter kommen dann direkt zum Kunden. „So wird uns die größte Last der Öffnungszeiten abgenommen, und wir können flexibel bleiben“, sagt Florian Herda.

Kritik an Telekom, Lob für die Stadt

Er bedauert mit Blick auf die Telekom, dass es bis zum Schluss nicht möglich gewesen sei, eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung für seine Geschäfte herzustellen. Sein Lob gilt hingegen der Stadt Löhne, die den Jungunternehmer oft entgegengekommen sei: „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Herda.

Er kündigt an, als Geschäftsführer der Firma LinkWays weiter als Agentur für die Löhner Werbegemeinschaft tätig zu sein. Er organisiere gemeinsam mit dem Vorstand Feste wie den Adventstreff im vergangenen Jahr oder das Frühlingsfest mit Regionale, das am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, stattfinden soll.