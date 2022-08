Imkerverein Spenge-Enger lädt zum Tag der Offenen Tür ein

Enger/Spenge

Wo leben Wildbienen? Produzieren sie auch Honig? Und wie genau kommt der Honig eigentlich ins Glas? Diese und viele andere Fragen beantwortet der Imkerverein Spenge-Enger am kommenden Sonntag, 21. August, bei seinem Tag der offenen Tür. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, den Lehrbienenstand am Vereinszentrum, Westerengerstraße 237 zu besuchen.

Von Daniela Dembert