Immer mehr Herforder setzen auf Solarenergie

Herford

Die Kraft der Sonne soll es richten: Angesichts explodierender Energiepreise setzen immer mehr Herforderinnnen und Herforder auf Solarenergie. Allein seit Anfang Oktober, also innerhalb von nicht einmal sechs Wochen, wurden in der Kreisstadt 79 Photovoltaikanlagen oder entsprechende Stromspeicher in Betrieb genommen.

Von Bernd Bexte