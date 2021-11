Immer weniger Ältere stecken sich an

So lag der Inzidenzwert am 3. November bei 134,9, aktuell bei 130,1. Das sind allerdings 11,6 Punkte weniger als noch am Montag. Damit liegt der Kreis Herford im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich nun nicht mehr auf dem dritten Platz, sondern sinkt auf den vorletzten vor dem Kreis Paderborn: 113,2 (+17,2).

Am höchsten ist der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben, weiter im Kreis Minden-Lübbecke: 258,5 (+38,7), gefolgt vom Kreis Gütersloh: 200,4 (+7,2), dem Kreis Lippe: 143,2 (+11,5), Bielefeld: 138,5 (+3,0) sowie dem Kreis Höxter: 136,7 (+1,4).

Auffällig ist entsprechend den Informationen der Kreisverwaltung, dass der Anteil der Älteren an den Neu-Infektionen immer weiter abnimmt. So machen die unter 30-Jährigen insgesamt über 44 Prozent der Neu-Infektionen der vergangenen Woche (KW 44) aus. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 16 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 13,5 Prozent und bei den 50- bis 59-Jährigen noch rund 12 Prozent. Die 60- bis 69-Jährigen machten 7,3 Prozent der Neuinfektionen aus, während Infektionen bei den über 70-Jährigen nur vereinzelt auftraten.

Acht Menschen auf der Intensivstation

Im Kreis Herford sind seit Montag 25 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 662 Personen infiziert. Im Verlauf der Pandemie haben sich kreisweit bislang 14.554 Menschen infiziert, davon gelten 13.693 Personen als genesen.

Die aktuell infizierten Personen im Kreis Herford verteilen sich auf Bünde (82), Herford (218), Hiddenhausen (49), Löhne (110), Rödinghausen (27), Kirchlengern (73), Spenge (47), Enger (31) und Vlotho (25).

199 Todesfälle werden im Kreis Herford im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gezählt. Davon sind laut Kreisverwaltung 176 Menschen "an Corona" und 23 "mit Corona" verstorben.

36 Personen werden zurzeit wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Davon liegen acht Menschen auf der Intensivstation. Vier sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 29 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Impfzahlen

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 8. November) 328.097 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 154.921 Erstimpfungen, 165.244 Zweitimpfungen sowie 7.932 Boosterimpfungen.

Den größten Anteil der Impfungen – nämlich 54,7 Prozent – haben die 18- bis 59-Jährigen erhalten. Ihnen wurden 179.378 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 82.944 Erstimpfungen, 93.960 Zweitimpfungen und 2.474 Boosterimpfungen.

Die über 60-Jährigen machen einen Anteil von 41,28 Prozent aus. In dieser Altersgruppe wurden 135.447 Impfungen verabreicht: 65.235 Erstimpfungen, 64.792 Zweitimpfungen und 5.420 Boosterimpfungen.

Mit rund 4 Prozent machen die 12- bis 17-Jährigen den geringsten Anteil unter den Geimpften aus. Ihnen wurden 13.272 Impfungen gegeben. Darunter fallen 6.742 Erstimpfungen, 6.492 Zweitimpfungen und 38 Boosterimpfungen.