Impf-Bitte und Lebkuchenherzen zum Auftakt

Zu den Melodien von „Heute kommt der Weihnachtsmann“ oder „O, Tannebaum“ zieht der Tross am frühen Abend von der Sparkasse zum Rathausplatz.

Dort werden alle schon von Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger erwartet. Für die Kinder gibt‘s Lebkuchenherzen und für die Weihnachtsmarktbesucher eine Corona-Bitte der Rathauschefin. „Ich kann an dieser Stelle nur an ihre Eigenverantwortung appellieren: Jeder kann für sich entscheiden, wie und wo er sich aufhält. Es kann nicht nur immer um hundertprozentige Kontrolle gehen“, so Rutenkröger. Sie bittet alle Gäste des „Weihnachtlichen Bünde“, sich an die 2G-Regeln an den Marktbuden und die allgemein bekannten Abstandsregeln zu halten.

Mit einem Appell richtet sie sich dann an die Anwesenden: „Impfen ist übrigens der beste Weg der Pandemie auf Dauer zu begegnen. Auch in Bünde wird es am Wochenende weitere Impfangebote geben. Bitte nutzen Sie die Chance“, verweist sie auf die geplante Impfoffensive des Ärztenetzwerks MuM. Eine kleine Panne gibt‘s, als der Christbaum am Rathaus beleuchtet werden soll: Wegen einer defekten Zeitschaltuhr bleiben die Lichter zunächst aus. Erst nach gut zehn Minuten ist das Problem entdeckt und die Tanne illuminiert. Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten großen und kleinen Teilnehmer des Umzugs aber schon den Weg nach Hause oder zum nächsten Glühweinstand angetreten