Impfstellen öffnen mehrfach im Juni

Um sich gegen Corona impfen zu lassen, haben die Bürger im Kreis Herford im Juni mehrere Gelegenheiten. Anlaufpunkte gibt es in Herford und Enger.

Anlaufpunkte in Herford und Enger

Der Kreis Herford hat die Öffnungszeiten von Corona-Impfstellen in Enger und Herford für den Monat Juni bekannt gegeben.

Die Impfstelle in Enger öffnet bis einschließlich der Kalenderwoche 25 mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Geimpft werden Personen ab fünf Jahren.

Am Augustinerplatz 4 in Herford wird freitags (10. und 24. Juni) von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 18. Juni, von 10 bis 14 Uhr geimpft. Freitags werden die 5- bis 11-Jährigen und Personen ab 12 Jahren geimpft, samstags alle Personen ab 12 Jahren.

Verimpft werden die Impfstoffe der Firmen Biontech, Moderna und Novavax. Impfungen sind ohne Termin möglich.