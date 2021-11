Impfzentrum öffnet mittwochs und freitags

Das Impfzentrum in Enger wird am Freitag, 26.November, reaktiviert. Zunächst einmal soll dort mittwochs und freitags geimpft werden.

Corona-Impfaktion am Anna-Siemsen-Berufskolleg in Herford am Donnerstag – Impfungen im Zentrum Enger ab dem 26. November

Nachdem bereits am vergangenen Freitag im Zuge einer Impfaktion für Menschen in besonderen Notlagen, wie zum Beispiel Obdachlose, im „Café Miteinander“ in Hiddenhausen mehr als 150 Impfungen durchgeführt wurden, hat der Kreis für diese Woche weitere Impfmöglichkeiten organisiert. Dabei handelt es sich um eine eintägige Impfaktion am Anna-Siemsen-Berufskolleg in Herford sowie um wöchentliche Impfungen im ehemaligen Impfzentrum in Enger.