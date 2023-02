In Herford fehlen Kita-Plätze und Personal

Herford

Die Stadt Herford sucht seit vergangenem Frühjahr per Dauerstellenausschreibung Erzieher/innen für ihre fünf Kitas. Beim Kirchenkreis Herford, mit 46 Kitas größter Träger im Wittekindsland, sind es zwölf Stellenausschreibungen, inklusive einer nicht genannten Zahl von Springerinnen, der freie Träger VAB sucht ebenfalls „ab sofort“. Der Fachkräftebedarf im Kita-Bereich in Herford ist riesig. Dabei ist deren Zahl in den vergangenen fünf Jahren bereits deutlich gestiegen.