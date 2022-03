Inzidenz im Kreis Herford niedriger als vor einer Woche

1039 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat der Kreis Herford am Donnerstag gemeldet. Aktuell sind kreisweit 9996 infizierte Personen registriert.

Sie verteilen sich auf Herford (2710), Hiddenhausen (666), Bünde (2089), Kirchlengern (649), Rödinghausen (446), Enger (678), Spenge (444), Vlotho (665) und Löhne (1649). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1265,6 und damit etwas niedriger als vor einer Woche (1403,7).

Derzeit werden 72 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Acht von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, vier sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 151 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.