Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Herford ist auch am Mittwoch deutlich gesunken: auf nun 658,6 (-77,0 im Vergleich zum Vortag). Doch die Zahl entspricht nicht der Realität. Sie ist zu niedrig, weil das Gesundheitsamt mit dem Melden der Fälle nicht mehr hinterher kommt.

Aufgrund der Vielzahl der eingehenden Laborbefunde könne man – trotz erfolgter personeller Verstärkung – nicht mehr alle positiven Befunde taggleich bearbeiten und melden, teilt der Kreis Herford mit. Die gemeldete Zahl der Neufälle und der daraus ermittelte Inzidenzwert würden nicht den tatsächlichen Werten entsprechen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sei daher deutlich höher. Nach HK-Informationen soll sie bei etwa 1400 liegen. Derzeit werde intensiv daran gearbeitet, die Rückstände abzubauen.

Am Mittwoch wurden 314 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell gelten kreisweit 3385 Personen als infiziert. Sie verteilen sich auf Herford (1.164), Hiddenhausen (298), Bünde (493), Kirchlengern (190), Rödinghausen (78), Enger (288), Spenge (91), Vlotho (194) und Löhne (589).

In den Krankenhäusern des Kreises werden derzeit 31 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Acht von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, vier sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 40 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.