Inzidenz im Kreis Herford steigt wieder kräftig

Nachdem es im Kreis Herford mehrere Tage mit der Inzidenz bergab ging und der Wert ganz kurz sogar unter die Marke von 1000 fiel, scheint es nun wieder kräftig in die andere Richtung zu gehen. Der Kreis hat am Donnerstag einen Wert von 1308,3 gemeldet (+ 254,2 im Vergleich zum Vortag). Vor einer Woche hatte der Wert bei 1265,6 gelegen.

Binnen eines Tages wurden außerdem 1449 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell gelten kreisweit damit 11.173 Personen als infiziert (vor einer Woche waren es 9996). Sie verteilen sich auf Herford (2818), Hiddenhausen (751), Bünde (2312), Kirchlengern (783), Rödinghausen (550), Enger (787), Spenge (583), Vlotho (788) und Löhne (1801).

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis Herford insgesamt 66.301 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 54.833 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen. Bislang gab es 295 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid 19 stehen.

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden aktuell 76 Corona-Patienten stationär behandelt (vor einer Woche waren es 72). Sechs Personen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, zwei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 170 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung (vor einer Woche waren es 151), teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.