Der Kreis Herford übermittelt an den Wochenenden selber keine Corona-Zahlen. Die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Kommunen wird erst wieder am Montag zur Verfügung gestellt. Laut LZG liegt die Inzidenz jetzt bei 833,4 – das ist ein Plus von 29,5 Punkten im Vergleich zum Vortag.

Mit dem Wert von 833,4 befindet sich Herford in Ostwestfalen vergleichsweise im Mittelfeld. Spitzenreiter in der Region sind der Kreis Minden-Lübbecke mit 1277,6 und Gütersloh mit 1176,3. Der NRW-Schnitt liegt bei 1176,3. Im Kreis Herford gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 246 Todesfälle.