Inzidenzwert im Kreis Herford sinkt

Im Kreis Herford sind am Dienstag 1.158 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 9.605 Personen infiziert, teilt das Kreis-Gesundheitsamt mit. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.177,0 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 34,7 gesunken.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (1.523), Herford (2.905), Hiddenhausen (735), Löhne (1.785), Rödinghausen (319), Kirchlengern (575), Spenge (454), Enger (701) und Vlotho (608).

Insgesamt gibt es im Kreis Herford 256 Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid verstorben sind.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 61 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt, zwei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 80 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patienten aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen.

Impfgeschehen im Kreis Herford

Während die Diskussion über die Impfpflicht weitergeht, gibt der Kreis Herford einen Einblick in das Impfgeschehen. Insgesamt wurden bislang (Stand: 20. Februar) 482.992 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 168.095 Erstimpfungen, 183.159 Zweitimpfungen sowie 131.738 Boosterimpfungen.

Die größte Anzahl der Impfungen liegt nach wie vor bei den 18 bis 59-Jährigen. Hier wurden 269.296 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 89.911 Erstimpfungen, 105.567 Zweitimpfungen und 73.818 Boosterimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden 187.389 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 66.417 Erstimpfungen, 66.659 Zweitimpfungen und 54.313 Boosterimpfungen.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 20.413 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 8.517 Erstimpfungen, 8.289 Zweitimpfungen und 3.607 Boosterimpfungen.

Bei den 5- bis 11-Jährigen wurden 5.894 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 3.250 Erst- und 2.644 Zweitimpfungen.