Inzidenzwert im Kreis Herford sinkt unter 1000

Der gemeldete Inzidenzwert liegt jetzt bei 976,3 und damit um 158,5 Zähler unter dem zuletzt bekannten Wert. Der Kreis Herford liegt damit gegenwärtig im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich ganz hinten. Davor rangieren der Kreis Minden-Lübbecke: 2637,1 (+8,1), Kreis Gütersloh: 1881,8 (+118,4), Kreis Höxter: 1809,9 (-24,3), Kreis Paderborn: 1546,7 (+228,3) und der Kreis Lippe: 1188,9 (+81,6).

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Zahl der Neuansteckungen nicht weiterhin hoch sei: Im Kreis Herford sind seit Montag 755 neue Infektionen registriert worden. Aktuell weiß man von 8.721 Infizierten. Im Verlauf der Pandemie haben sich kreisweit bislang 63.694 Menschen mit dem Virus infiziert, davon gelten 54.678 als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (1.737), Herford (2.296), Hiddenhausen (610), Löhne (1.415), Rödinghausen (405), Kirchlengern (608), Spenge (421), Enger (601) und Vlotho (628).

295 Menschen sind bislang im Kreis Herford an und mit Corona gestorben.

Derzeit werden 79 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Sieben Personen sind auf der Intensivstation, drei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 174 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Impfgeschehen im Kreis Herford

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 28. März 2022) 490.870 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 168.859 Erstimpfungen, 184.816 Zweitimpfungen sowie 137.195 Boosterimpfungen.

Die größte Anzahl der Impfungen liegt nach wie vor bei den 18- bis 59-Jährigen. In dieser Altersgruppe wurden 274.104 Impfungen verabreicht, darunter 90.310 Erstimpfungen, 106.441 Zweitimpfungen und 77.353 Boosterimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden 189.132 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 66.510 Erstimpfungen, 66.848 Zweitimpfungen und 55.774 Boosterimpfungen.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 21.075 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 8.593 Erstimpfungen, 8.414 Zweitimpfungen und 4.068 Boosterimpfungen.

Bei den 5- bis 11-Jährigen wurden 6.559 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 3.446 Erst- und 3.113 Zweitimpfungen.