Inzidenzwert im Kreis Herford steigt deutlich

Nachdem der Inzidenzwert am Donnerstag noch leicht gefallen war, ist er jetzt wieder stark gestiegen: Im Kreis Herford liegt der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert haben, jetzt bei 415,1.

Das ist ein Plus von 14 Punkten. Damit befindet sich der Kreis Herford im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich noch immer an zweiter Stelle nach dem Kreis Lippe: 469,2 (+18,2) und vor dem Kreis Minden-Lübbecke: 364,5 (-29,7).

Seit Donnerstag sind im Kreis Herford 163 neue Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 2.471 Personen infiziert. Insgesamt haben sich bisher kreisweit 18.280 Menschen infiziert, davon gelten 15.597 als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (480), Herford (735), Hiddenhausen (210), Löhne (401), Rödinghausen (63), Kirchlengern (159), Spenge (119), Enger (165) und Vlotho (139).

Im Zusammenhang mit der Pandemie werden bisher im Kreis Herford 212 Todesfälle gezählt. Laut Kreisverwaltung sind 189 Personen an und 23 mit Corona verstorben.

Derzeit werden 38 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden 10 Personen intensivmedizinisch behandelt, sechs sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 31 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.