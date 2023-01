Herford

Was soll das geplante OWL-Forum bieten und was kann sich die Stadt Herford leisten? Das sind zwei zentrale Fragen, über die der Herforder Stadtrat in diesem Jahr entscheiden muss. Vor allem die finanziellen Möglichkeiten der Stadt müssen dabei genauer beleuchtet werden, schreibt HK-Redaktionsleiter Ralf Meistes in seinem Kommentar.