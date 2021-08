Jaguar-Fahrer tödlich verunglückt

Überhöhte Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ist dem Fahrer eines Jaguar zum Verhängnis geworden. Er starb bei einem Unfall in Hiddenhausen im Kreis Herford.

Auf regennasser Bundesstraße 61 in Hiddenhausen

Es war etwa zehn Minuten nach 20 Uhr, als der Autofahrer in Hiddenhausen auf der Bundesstraße 61 unterwegs gewesen ist, die in diesem Bereich Herforder Straße heißt. Kurz hinter der Kreuzung mit der Löhner Straße kam er in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei geriet er auf die linke Seite. Dort stieg er mit einem Lkw frontal zusammen. Sein Fahrzeug wurde dabei regelrecht zerfetzt.