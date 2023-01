„JazzNights“ in Herford mit zwei Duos und einer magischen Band

Das erste Musik-Kontor-Konzert im Jahr 2023, ein Auftritt von DJ Mr. Brown am 28. Januar im Lui.House, ist bereits ausverkauft. Doch für zwei Konzerte im Rahmen der „JazzNights“ gibt es noch Karten.

Trompeter Nils Wülker und sein Gitarrenkollege Arne Jansen haben für ihr Konzert in Herford ihr neues Album „Closer“ im Gepäck.

Das erste Konzert findet am 15. Februar im Museum Marta statt und bietet Musikfans mit Nils Wülker/Arne Jansen sowie Julia Hülsmann/Christopher Dell gleich zwei Duos. „Wir sind stolz, erneut Teil der „JazzNights“ und der darin neuen Reihe „The Art of the Duo“ zu sein“, sagt der Vorsitzende des Musik Kontors Ralf Hammacher.

Trompeter Nils Wülker und sein Gitarrenkollege Arne Jansen haben ihr neues Album „Closer“ im Gepäck, für das sie ihre langjährige Zusammenarbeit um direkt und spontan eingesetzte elektronische Produktionsmittel erweitert haben. Die Pianistin Julia Hülsmann und der Vibraphonist Christopher Dell machen nicht minder progressiv, aber ausnahmslos akustisch miteinander Musik.

Die Pianistin Julia Hülsmann und der Vibraphonist Christopher Dell machen zusammen progressive, aber ausnahmslos akustische Musik. Foto: Peter Hundert

„So verschieden diese Musikerin*innen auch sein mögen, sie verbindet neben der enormen künstlerischen Qualität ihre Improvisationslust, diese unmittelbare Kreativität, in der Reaktion und Interaktion den Moment bestimmen“, schreibt das Musik Kontor in der Ankündigung. Der Clou: Zum Finale wird aus den beiden Duos ein Quartett, das die Einzelteile dieser Kombination immer wieder neu und überraschend zusammenführen wird.

Nur noch Restkarten für Wolfgang Haffners Magic Band

Das zweite Konzert in der Reihe „JazzNights“ bestreitet am 25. März Wolfgang Haffners Magic Band. Für diesen Auftritt gibt es nur noch wenige Restkarten. Die magische Band rekrutiert sich dabei aus einheimischen Jazzstars: Allen voran Alma Naidu, eine preisgekrönte junge Jazzsängerin aus München, deren Debütalbum Haffner produziert hat. Neben langjährigen Mitgliedern seines Trios, Simon Oslender (Keyboard) und Thomas Stieger (Bass), ist außerdem der gefeierte Berliner Trompeter Sebastian Studnitzky mit von der Partie.

Tickets sind bei der Tourist Info in der Markthalle zu bekommen. Weitere Infos unter: www.mk-herford.de