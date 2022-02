Johanneswerk testet in Herford neue Wohnformen

Herford

Nicht nur die 595 Bewohner in den fünf Pflegeheimen des Johanneswerkes im Kreis Herford dürften sich in diesen Tagen fragen, warum sie denn so wenig von der versprochenen Entlastung bei ihrer privaten Zuzahlung zur Pflege spüren. Der Teufel steckt in der zeitlichen Staffel, nach der erleichtert wird.

Von Stephan Rechlin