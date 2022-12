Junger Pianist aus Hiddenhausen mit Circus Roncalli auf Tour

Hiddenhausen

Einmal in seinem Leben in einer Manege stehen, die einzigartige Circus-Magie in jeder Faser seines Körpers spüren, das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen, um dann am Ende den überwältigenden Applaus ernten zu dürfen – ja, Frederic Bulthaup hat diesen Traum schon als kleiner Junge geträumt, während er mit seinen Freunden in die Rollen von Clowns, Artisten und Dompteuren schlüpfte.

Von Sonja Töbing