Kartenvergabe für das Kindermusikfestival im Stadtgarten Bünde läuft

Nach den Kindermusikfestivals 2016 und 2018 in Hiddenhausen wird es am 23. Januar 2023 ein erneutes Musikevent geben. Der Förderverein Wittekinds Kultur wird den Besuch zusmamen mit seinen Sponsoren für Grundschulkinder erneut kostenlos ermöglichen, sodass die Schulen lediglich die Anfahrt zum Stadtgarten Bünde und die Aufsicht der Kinder regeln müssen.

„Wir freuen uns, dass wir den Grundschulen in unserer Region wieder ein so tolles Event ermöglichen können und hoffen auf eine rege Teilnahme“, so Michaela Weide von der Volksbank. Und Regina Stuckert ergänzt für Weinrich: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit das Musikfestival zu unterstützen und dadurch vielen Kindern unvergessliche, musikalische Stunden und Freude zu bereiten."

Noch bis zum 23. September können sich alle Grundschulen des Kreises Herford sowie aus Petershagen, Bad Oeynhausen, Minden, Hille und Porta Westfalica per E-Mail an [email protected] um Tickets bemühen - mit Wunsch-Anzahl der Tickets und einer schulischen Ansprechperson. Fragen werden telefonisch unter 0175/8867320 beantwortet.

Am 23. Februar 2023 stehen die Musiker von Krawallo durchgehend auf der Bühne. Aus Berlin wird dazu als musikalisches Highlight die aus TV und Radio bekannte Formation "Ich und Herr Meyer" anreisen. Vervollständigt wird das Line Up durch Astrid Hauke, besser bekannt aus Rundfunk & TV in der Figur Lieselotte Quetschkommode.