Drei alte Kasernengebäude in Herford zu kaufen

Die Stadt Herford möchte drei ehemalige Kasernengebäude auf dem Stiftberg in Herford verkaufen. Zwischen 2,5 und 2,8 Millionen Euro wird ein potenzieller Investor dafür auf den Tisch legen müssen. Aber der Verkauf ist an Bedingungen geknüpft.

Die drei Gebäude auf dem Areal der ehemaligen Wentworth-Kaserne (Liststraße/Mary-Somerville-Boulevard), die die Stadt verkaufen will, stammen aus den 1930er Jahren. Abgewickelt werden soll das Geschäft über die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft Herford (SEH).

In eines der Gebäude soll, wenn es nach dem Willen von Landrat Jürgen Müller geht, auch die Pflegeschule einziehen. Dafür muss der Kreis Herford das in Frage kommende Gebäude D allerdings nicht zwangsläufig kaufen. „Wenn ein Investor das Gebäude kauft und entsprechend umbaut und saniert, warum sollten wir dann dort nicht als Mieter mit der Pflegeschule einziehen“, sagt Müller.

Landrat Jürgen Müller möchte gerne, dass die Pflegeschule auf dem Bildungscampus bleibt. Foto: Moritz Winde

Einen Kauf des Gebäudes durch den Kreis Herford hatte der Kreistag in der Dezembersitzung noch abgelehnt. Bevor der von der Stadt aufgerufene Kaufpreis in Höhe von 844.000 Euro gezahlt werde, müssten noch einige Gutachten vorgelegt werden - unter anderem ein Schadstoffgutachten.

Der SEH-Aufsichtsrat wollte sich darauf nicht einlassen und verwies auf ein erstelltes Bestandswertgutachten des Gutachterausschusses. „Diesen Wert dürfen wir bei einem Verkauf nicht unterschreiten“, betonte SEH-Geschäftsführerin Lisa Kunert. Andernfalls könne die Stadt haftbar gemacht werden.

Für die drei Gebäude gibt es laut Kunert Interessenten. Nur: Wer auch immer die drei ehemaligen Kasernengebäude erwirbt, genutzt werden sollen die drei Häuser als Bildungseinrichtung. „Das legen wir im Bebauungsplan so fest. Es ist nicht möglich, dass ein Investor die Häuser kauft und daraus Bürogebäude macht“, sagt die SEH-Geschäftsführerin.

Asbest in Gebäuden

Da in den vergleichbaren Gebäuden A und B unter anderem Asbest festgestellt worden ist, will die Stadt vor dem Verkauf noch eine Schadstoffuntersuchung vornehmen lassen. Ein weiteres Gutachten, wie vom Kreistag gefordert, werde es aber nicht geben.

Die Schulen für Pflegeberufe Herford-Lippe GmbH bietet über 598 Ausbildungsplätze an vier Standorten an – und zwar am Klinikum Herford (Schwarzenmoorstraße 70), in Detmold, in Lemgo und eben in den Räumen der ehemaligen Listerschool auf dem Bildungscampus. Eigentlich sollten die Pflegeschüler von der Listerschool bereits im Oktober in das dann sanierte Gebäude D umziehen. Nach dem Streit zwischen Kreis und Stadt musste die SEH rasch reagieren und hat die Nutzung der Listerschool bis 2026 verlängert.

Geld an Bima zurückzahlen

Allerdings musste die Stadt Herford an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) Geld zurückzahlen. Beim damaligen Kauf des Geländes von der Bima war vertraglich festgelegt worden, dass die Stadt die alte Listerschool in diesem Jahr eigentlich abreißen sollte. Da dies nun nicht möglich ist, weil das Gebäude weiter als Pflegeschule genutzt wird, war eine Zahlung an die Bima fällig geworden.