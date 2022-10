Kaufland-Mitarbeiter in Herford mit Messer bedroht

Der Kaufland in Herford: Hier wurde ein Angestellter mit einem Messer bedroht.

Nach Angaben der Behörde ereignete sich der Ladenklau am Mittwochabend. Ein Mitarbeiter des Supermarktes an der Werrestraße beobachtete gegen 20 Uhr zwei Männer, die verschiedene Elektroartikel aus den jeweiligen Verpackungen nahmen und in ihrer Kleidung versteckten.