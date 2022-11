Am Hellerweg stehen die geparkten Autos dicht gedrängt hintereinander. An der Straße Kirschengarten oder auch Hohe Warth gibt es Schäden im Asphalt. Anwohner haben sich aufgrund der Verkehrssituation vor ihrer Haustür an den Bauausschuss gewandt.

Unter anderem weisen die Unterzeichner des Schreibens an die Stadt darauf hin, dass die Fahrzeuge am Hellerweg teilweise so geparkt worden sind, dass ein Durchkommen für Lkw oder auch Rettungsfahrzeuge kaum möglich sei. Zudem fehle an der Grüne Straße ein Geh- und Radweg und die Fahrbahn ist hier, wie beispielsweise auch am Kirschengarten, in keinem guten Zustand.